Ihr Rückzugsort in den Bergen Osttirols

Fernab vom Alltag, umgeben von unberührter Natur und mit Blick auf die majestätischen Berge Osttirols bietet das Collis Hill in Kals am Großglockner einen Rückzugsort, der Stille und Entspannung nicht nur verspricht, sondern auch hält. Hier finden Sie die Ruhe, die in einer hektischen Welt oft verloren geht.

Die gemütlichen Zimmer und „Tichas“ (dreieckige Holzbauten, inspiriert von nordamerikanischen Tipis) sind mit hochwertigen Natur-Materialien ausgestattet und bewusst frei von medialer Ablenkung – ohne Fernseher, dafür mit einer Atmosphäre, die zum Abschalten einlädt. Dunkle, ungestörte Nächte und die Stille der Berge schenken Ihnen einen Schlaf, der wirklich erholsam ist. Und wenn Sie nachts zum Himmel blicken, erwartet Sie ein Sternenhimmel, wie er klarer und beeindruckender kaum sein könnte. Auch kulinarisch wird Collis Hill höchsten Ansprüchen gerecht. Hier werden Sie mit regionalen Lebensmitteln von ausgezeichneter Qualität verwöhnt. Gemeinsam genießen, gute Gespräche führen und dabei wissen, dass jedes Gericht mit Liebe zubereitet wurde – ein Erlebnis, das Körper und Geist gleichermaßen zugutekommt.

Angebot gültig exklusiv für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Collis Hill

Lesach 30

9981 Kals am Großglockner

Tel.: 0664 54 52 860

Email: info@collishill.com

Website: www.collishill.com