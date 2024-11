Den Winter in vollen Zügen genießen

Mit seinem luxuriös entspannten Ambiente ist das Fünf-Sterne-Domizil „Dolomitengolf Suites“ auch im Winter der perfekte Ort für alle, die sich einen Mix aus Wellness, Genuss und Aktivität wünschen. Direkt am Hotel lockt die angenehm flache Dolomitengolf-Loipe zu einer Runde über den romantisch verschneiten Golfplatz. Für alpine Skifahrer bieten sich in Lienz die Weltcupabfahrt Hochstein oder die Abfahrten auf dem Sonnenplateau Zettersfeld an.

Die elegante Wellnesswelt lässt keine Wünsche offen: aus dem rundum verglasten Hallenbad genießt man das Traumpanorama der Lienzer Dolomiten. Das Fitness-Center bietet neueste Hightech-Geräte. Die Saunalandschaft mit Finnischer Sauna, Bio-Sauna oder Dampfbad lockt mit der Kraft wohltuender Wärme.

Am Abend schlägt die Stunde der Gourmets: Im hoteleigenen Gourmet-Restaurant „Vincena“ (2 Hauben Gault&Millau 2024) werden Sie mit kreativer österreichischer Küche mit internationalen Einflüssen verwöhnt.

Das Angebot

4 Nächte in einer Spa-Junior-Suite inkl. Gourmet-Halbpension

1x Gala-Abend: Degustationsmenü mit Weinbegleitung

Begrüßungscocktail

Eine Flasche Wein und ein Obstkorb am Zimmer

Kaiserschmarren-Kochkurs mit dem Patissier

Pro Person: eine Rückenintensivbehandlung (25 Min.), ein Heubad – Haslauer Softpackliege (20 Min), einmal Vital Bewegungsprogramm und eine Handcreme als Geschenk

Benutzung des Wellness-Bereichs auf über 1.000 qm uvm.

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Dolomitengolf Suites*****

Am Golfplatz 2

9906 Lavant

Tel.: +43 4852 61122 500

Mail: info@dolomitengolf-suites.com

Website: www.dolomitengolf-suites.com

