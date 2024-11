Einfach spektakulär unspektakulär

In der sonnenreichsten Region Österreichs, eingebettet in das sanfte Hügelmeer des Südburgenlandes, inmitten von wunderschöner Natur und weitreichender Landschaft – hier liegt das Hotel das EISENBERG. An diesem atemberaubenden Ort ist es ein Leichtes, den farbenfrohen Herbst zu genießen.

In den drei Häusern des Hotels findet sich für jeden Gast der perfekte Rückzugsort. Hunde sind ebenfalls willkommen. Mit charmanten Designs, hellen Stoffen und natürlichen Materialien sorgen liebevolle Details und großzügige Noblesse in den Zimmern des Haupthauses für eine echte Wohlfühlatmosphäre.

Im NaturSPA wird man von einem erstklassig ausgebildeten Wellness-Team mit Massagen und Behandlungen sowie duftenden Kräuterölen verwöhnt. Ein Dampfbad, eine Kräutersauna, eine Infrarotkabine sowie ein gemütlicher Ruheraum sind weitere Wohlfühlplätze im Hotel das EISENBERG, die es ganz leicht machen, einmal dem Alltag zu entfliehen. Und die Natur tut ihr Übriges dazu: ob beim Wandern durch den Naturpark Dreiländereck oder beim Energietanken an Kraftorten im 20 Hektar großen Gartenareal.

Das Angebot

2 Nächte inkl. Frühstück und 1x abends 4-Gang-Abendessen

2x Nachmittagssnack inkl. Mehlspeisen und Aufstriche

Pro Person eine Überwasser-Massage (20 min)

Ein Mal Dampfbad exklusiv für zwei inkl. Pflegecreme

Nutzung des Wellnessbereichs mit Sauna, Dampfbad, Infrarotkabine etc.

Kostenloser Mountainbike und Nordic Walking Stöcke Verleih

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Das EISENBERG

Mitterberg 32-34

8383 St. Martin an der Raab



Tel: 03329 488330

Mail: hotel@daseisenberg.at

Website: www.daseisenberg.at

Die Kleine Zeitung GmbH & Co KG ist bei der Auswahl der vom Kleine Zeitung Club umfassten Leistungen frei und kann diese jederzeit ändern oder einstellen. Der Kleine Zeitung Club und die im Kleine Zeitung Club angeführten Angebote/Leistungen stellen allesamt freiwillige Zusatzleistungen dar, die nicht von Ihrer Abonnementgebühr umfasst sind.