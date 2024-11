Charmante Auszeit im Thermen- und Vulkanland!

Genießen Sie eine Auszeit im charmanten Aparthotel Bad Radkersburg, eingebettet in die sanfte Hügellandschaft des Thermen- und Vulkanlands. Die großzügigen Studios und Apartments bieten alles, was das Herz begehrt: helle Räume mit zeitlosem Interieur, einer voll ausgestatteten Küche und einem Balkon oder einer Terrasse, auf der Sie den Tag gemütlich beginnen oder ausklingen lassen können. Lassen Sie sich morgens im „Gwölb“ mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet aus regionalen Köstlichkeiten verwöhnen. Aktivurlauber schätzen die zahlreichen Radwege, die direkt vor der Tür durch die malerische Landschaft führen. Oder Sie wählen den Spazierweg nach Bad Radkersburg. In etwa zehn Minuten erreichen Sie die historische Altstadt, die zum Verweilen einlädt. Die nahegelegene Parktherme Bad Radkersburg ist das ganze Jahr über ein Ort der Erholung Entdecken Sie entlang der Route 66 die zahlreichen Ausflugsziele wie historische Schlösser und traditionelle Kulinarikproduzenten.

Das Angebot

4 Nächte im Aparthotel Bad Radkersburg für zwei Personen

inkl. Frühstücksbuffet mit regionalen Produkten

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Aparthotel Bad Radkersburg

Prentlstraße 2

8490 Bad Radkersburg

Tel.: +43 3159 44601-19



Mail: styria@styria-aparthotel.at

Web: www.aparthotel-badradkersburg.at

Die Kleine Zeitung GmbH & Co KG ist bei der Auswahl der vom Kleine Zeitung Club umfassten Leistungen frei und kann diese jederzeit ändern oder einstellen. Der Kleine Zeitung Club und die im Kleine Zeitung Club angeführten Angebote/Leistungen stellen allesamt freiwillige Zusatzleistungen dar, die nicht von Ihrer Abonnementgebühr umfasst sind.