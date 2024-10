Meisterhafter Urlaub in Riegersburg

Willkommen im „Das Meister“, einem kleinen, feinen Hotel in Riegersburg, wo Ihr Urlaub zum Meisterwerk wird. Hier heißt es: Alles können, nichts meistern müssen. Lassen Sie den Alltag hinter sich und erleben Sie pure Entspannung und Genuss in einer malerischen Region voller Vielfalt und Geschmack. Freuen Sie sich auf unvergessliche Erlebnisse und zahlreiche Inklusivleistungen, die Ihren Aufenthalt zu einem Verwöhnurlaub machen.

In entspannter Atmosphäre werden Sie mit einem außergewöhnlichen Frühstück, reich an regionalen Köstlichkeiten, verwöhnt. Genießen Sie die wohltuende Wärme in der Panoramasauna, verbringen Sie entspannte Stunden in der Therme der Ruhe Bad Gleichenberg oder entdecken Sie mit der Genuss-Card die kulinarische Vielfalt der Region. Alles, was das Meisterurlauber-Herz begehrt, wartet nur wenige Minuten entfernt: Von den Kreationen preisgekrönter Meisterköche bis hin zur unberührten Natur – hier wird jeder Augenblick zu einem Genuss.

Das Angebot

2 Nächte im DZ mit Frühstück, davon 1 x Sektfrühstück

Ganztageseintritt in die Therme der Ruhe in Bad Gleichenberg (exkl. Sauna) pro Person

Sektverkostung inkl. Führung und Vulcano Schinkenteller im Vulkanland Sekt Kulinarium Riegersburg

Benutzung der hauseigenen Panoramasauna mit Ruheraum

Inkl. GenussCard für die Zeit des Aufenthalts

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Das Meister

Hofberg 58

8333 Riegersburg



Tel: 03153 8613

Mail: urlaub@das-meister.com

Website: www.das-meister.com

Die Kleine Zeitung GmbH & Co KG ist bei der Auswahl der vom Kleine Zeitung Club umfassten Leistungen frei und kann diese jederzeit ändern oder einstellen. Der Kleine Zeitung Club und die im Kleine Zeitung Club angeführten Angebote/Leistungen stellen allesamt freiwillige Zusatzleistungen dar, die nicht von Ihrer Abonnementgebühr umfasst sind.