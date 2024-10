Reichhaltiger Urlaubsgenuss

In den Stock & Stein Lodges im steirischen Vulkanland erwartet Sie ein Rückzugsort, der durch moderne Architektur, natürliche Materialien und beeindruckende Weitblicke begeistert. Hier finden Sie nicht nur Ruhe und Privatsphäre, sondern auch ein Gefühl von Freiheit und Leichtigkeit – ein Ort, der Ihnen Raum für Ihre eigene Definition von Glück und Entspannung bietet.

Die Stock & Stein Lodges sind zudem der perfekte Ausgangspunkt, um die kulinarische Vielfalt der Region zu entdecken und zu genießen. Von gehobener Küche über traditionelle Buschenschänke bis hin zu kreativen Winzern – das Vulkanland ist ein Paradies für Feinschmecker. Freuen Sie sich zudem auf kulturelle Schätze, wohltuende Thermalquellen und abwechslungsreiche Erlebnistouren in der Umgebung. Mit der Genusscard in der Tasche haben Sie zudem Zugang zu vielen regionalen Highlights und der Ganztageseintritt in die Therme der Ruhe, Bad Gleichenberg macht das Urlaubsglück perfekt. Ein Aufenthalt, reich an allem, was das Herz begehrt.

Das Angebot

2 Nächte in der Lodge 1-8, voll ausgestattete Kücheninsel mit E-Herd, Kühlschrank Geschirrspüler, Sterngucker-Fenster am Balkon, Wald-Regendusche, Multifunktionsboard, Nespresso-Kaffeemaschine uvm.

Pro Person 1 x Ganztageseintritt in die Therme der Ruhe Bad Gleichenberg (ohne Sauna)

inkl. Endreinigung und GenussCard für die Zeit des Aufenthalts

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Stock & Stein Lodges

Haag 86

8344 Bad Gleichenberg



Tel: 03159 37 402

Mail: lodges@stock-stein.at

Website: www.stock-stein.at

Die Kleine Zeitung GmbH & Co KG ist bei der Auswahl der vom Kleine Zeitung Club umfassten Leistungen frei und kann diese jederzeit ändern oder einstellen. Der Kleine Zeitung Club und die im Kleine Zeitung Club angeführten Angebote/Leistungen stellen allesamt freiwillige Zusatzleistungen dar, die nicht von Ihrer Abonnementgebühr umfasst sind.