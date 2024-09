Gesund werden durch die Heilkraft des Wassers

Erleben Sie in der Rimski Terme die Heilkraft, die schon die alten Römer zu schätzen wussten. Tauchen Sie ein in die wohltuenden Heilquellen der Amalijas-Quelle und der Römischen Quelle, die Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden nachhaltig stärken. Inmitten unberührter Natur, umgeben von kristallklarer Luft und märchenhaften Wäldern, erwartet Sie eine Oase der Entspannung – perfekt für eine Auszeit vom hektischen Alltag.

Bereits im Jahr 39 v. Chr. bauten die Römer an diesem magischen Ort die ersten Becken und glaubten an die heilende Kraft des Wassers. Über Jahrhunderte hinweg war dieser besondere Ort der Entspannung und Regeneration nur den höchsten Gesellschaftsschichten vorbehalten. Heute sind die Rimski Terme für alle zugänglich, die Körper und Geist in Einklang bringen möchten.

Das Akratothermalwasser, eines der mineralreichsten Heilwässer Sloweniens, sorgt in Kombination mit der klaren Luft und der beruhigenden Umgebung dafür, dass Sie sich von Stress und Müdigkeit befreien und Ihr Leben mit neuer, positiver Energie füllen. Lassen Sie sich von der Atmosphäre der Rimski Terme verzaubern und finden Sie Ihre innere Balance wieder!

Das Angebot

2 Nächte im Doppelzimmer

Halbpension (reichhaltiges Frühstücks- und Abendbuffet)

Unbegrenzte Nutzung von Schwimmbecken mit Thermalwasser

Eintritt in die Saunawelt

Nutzung von Bademantel und Hausschuhen

Freier Eintritt ins Fitness-Zentrum

Trinkwasser aus Amalija's Thermalquelle

Unbegrenzter Internet-Zugang

Animationsprogramm

Am Tag der An- und Abreise ganztägiges Baden

Angebot gültig exklusiv für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Hotel Rimski Dvor ****superior

SI-3272 Rimske Toplice – Slovenia

Tel.: 00386 3 574 2000

E-Mail: booking@rimske-terme.si

www.rimske-terme.si