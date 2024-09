Auszeit in den Kärntner Nockbergen

Raus aus dem Alltag und rein in einen erholsamen Kurzurlaub inmitten der Kärntner Nockberge in Bad Kleinkirchheim. Die stilvollen Trattlers Hof-Chalets verbinden urige Kärntner Architektur mit exzellentem Komfort. Genießen Sie im Luxus-Chalet die Ruhe abseits des Trubels und erleben Sie mit der inkludierten Sonnenschein Card zahlreiche Aktivitäten. Ob Zeit zu zweit, mit Familie oder mit Freunden, die großzügigen Chalets bieten viel Platz in privater Atmosphäre. Entspannen Sie im eigenen „Private SPA“ mit Panorama-Sauna und beheizter Außenwanne auf der Terrasse. Oder tauchen Sie ein ins Thermalwasser in einer der beiden ortseigenen Thermen. Die Chalets sind der ideale Ausgangspunkt für zahlreiche Aktivitäten in der Natur. „Ski-in/Ski-out“ – im Winter liegen die Chalets direkt an der Skipiste.

Genussvolle Kulinarik und edle Tropfen von namhaften Winzern aus Österreich und dem Alpe-Adria-Raum bietet das Hüttenrestaurant Trattlers Einkehr (geöffnet bis 10. 11. und wieder ab 6.12.) direkt neben dem Chaletdorf.

Das Angebot

3 Nächte im gewählten Luxus-Chalet

inkl. Endreinigung und Sonnenschein Card mit zahlreichen Erlebnissen

Flasche Hofwein bei Abreise

Reisezeitraum & Preise:

Chalet Classic Romantik, (1 Schlafzimmer)

13. bis 25. Oktober, 3. bis 17. November und 24. November bis 5. Dezember um 463 Euro und

6. bis 15. Dezember 2024 um 519 Euro für jeweils zwei Personen

Chalet Classic Family & Friends, (2 Schlafzimmer)

13. bis 25. Oktober, 3. bis 17. November und 24. November bis 5. Dezember um 613 Euro und

6. bis 15. Dezember 2024 um 676 Euro für jeweils vier Personen

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder. Preise verstehen sich exkl. allfälliger Abgaben (z. B.: Nächtigungs-, Tourismus-, Gemeinde-, Kurabgaben etc.). Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Trattlers Hof-Chalets

Teichstraße 7

9546 Bad Kleinkirchheim



Mail: hof-chalets@trattlerhof.at

Web: www.trattlers-hof-chalets.at

