Ein Aufenthalt, der Ihre Sinne verwöhnt

Die Apartments Spa Suite Dobrna**** wurden mit größter Sorgfalt und einem innovativen Designkonzept entworfen, um Ihnen ein unvergleichliches Erlebnis und einen Rückzugsort der Extraklasse zu bieten. Die Apartments sind gemütlich und modern eingerichtet. Der wahre Luxus offenbart sich aber in Ihrem privaten Spa-Bereich. Eine türkische Sauna, eine Thermalregendusche und eine Outdoor-Holzbadewanne, die mit natürlichem Thermalwasser direkt aus der Quelle gespeist wird, laden zu entspannten Stunden ein. Dieses Thermalwasser ist ein wahrer Schatz der Natur, der Körper und Geist in Einklang bringt. Genießen Sie zudem modernste Annehmlichkeiten wie einen Smart-TV, ein Bluetooth-Lautsprechersystem, eine Ladestation für Mobiltelefone sowie eine Minibar und Weinvitrine, die Ihren Aufenthalt perfekt abrunden. Selbstverständlich sind auch Ihre vierbeinigen Freunde in den hundefreundlichen Spa Suites herzlich willkommen.

Buchen Sie jetzt unser exklusives 2für1-Angebot mit vielen attraktiven Zusatzleistungen und tauchen Sie ein in eine Welt des hedonistischen Genusses, in der Entspannung und Lebensfreude im Mittelpunkt stehen.

Das Angebot

2 Nächte mit Halbpension im exklusiven Apartment Spa Suite Dobrna****

Privater Spa im Apartment (türkische Sauna, Thermalregen und Holzbadewanne im Freien mit natürlichem Thermalwasser)

Eintritt ins Arbora Spa (Sauna, Jacuzzi, Ruhebereich)

Thermeneintritt ins Thermalbecken im Hotel Vita

Leih-Bademantel & -Tücher

