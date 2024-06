Wellnesserlebnis in Slowenien

Sind Sie auf der Suche nach einem Ort, an dem Sie neue Lebensenergie tanken und etwas für Ihre Gesundheit, Harmonie und Wohlbefinden tun können? Dann sind Sie im Grand Hotel Primus bestens aufgehoben! Hier finden Sie dank gesunder Ernährung, aktiver Entspannung und wohltuender Wellness-Behandlungen Ihr inneres Gleichgewicht wieder.



Nutzen Sie unser attraktives Angebot für einen genussreichen Kurzurlaub und erleben Sie zwei Nächte in der 32 m2 großen Junior-Suite mit Balkon, Halbpension und umfangreichen Zusatzleistungen für zwei Personen bereits ab 319 Euro.

Schwimmen Sie in den thermalen Innen- und Außenpools „Vespasianus“ und entspannen Sie sich im Wellness „Valens Augusta“ mit thematischen Wellness-Räumen, einer Saunawelt und Schönheitsbehandlungen. Lassen Sie sich vom fachkundigen Personal rundum verwöhnen. Zum Beispiel bei einer römischen Rücken-Massage, die im Angebot inkludiert ist. Ebenso wie der Eintritt in den Thermalpark der Therme Ptuj. Aktive Menschen werden vom Golfplatz mit Blick auf die Burg Ptuj direkt neben dem Hotel begeistert sein.

Das Angebot

Zwei Nächte in der Junior Suite mit Halbpension

Inkl. Eintritt in die „Vespasianus“-Hotelbecken (auch am Abreisetag)

1 x tgl. Eintritt in die hoteleigene Saunawelt „Flavia“

2 x tgl. Eintritt in die Therme Ptuj

Bademantel, Wlan

kostenloser Parkplatz

1 Flasche Sekt im Zimmer

1 x Rückenmassage (20 min) pro Person

1 x Kaffee & Kuchen pro Person

Terme Ptuj

Tel. +386 2 512 2200

Mail: info.shr@sava.si

Web: sava-hotels-resorts.com