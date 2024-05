Herzliche willkommen im Hotel Aloisia!

Verbringen Sie unvergessliche Tage im malerischen Lungauer Mariapfarr, eingebettet zwischen majestätischen Bergen und üppigen Wäldern. Das familiäre Hotel ist der perfekte Ort, um die Seele baumeln zu lassen, ausgiebige Wanderungen zu unternehmen, die Umgebung mit dem Rad zu erkunden oder die 60 Bergseen in der Nähe zu bewundern. Das Hotel Aloisia zählt zu den besten barrierefreien Unterkünften in Österreich und bietet eine herzliche Atmosphäre für alle Gäste, ob auf zwei oder vier Beinen. Für Ihre flauschigen Freunde steht ein eigener Bereich mit speziellem Hundepool mit einer Länge von vier Metern zur Verfügung. Während Ihre Lieblinge in ihrem kleinen Paradies Spaß haben, können Sie sich auf der sonnigen Liegewiese oder im Schwimmbecken entspannen. Der 1800 m² Außenbereich lädt zum Spielen, Verweilen und Entspannen ein.

Der Lungau ist ein wahres Paradies für Radfahrer. Das Hotel Aloisia bietet einen sicheren, abschließbaren Radraum, in dem Sie Ihr E-Bike kostenlos laden können. Ob Sie Ruhe suchen oder Abenteuer erleben möchten, das Hotel Aloisia bietet für jeden Geschmack das Richtige.

Das Angebot

Drei Nächte im Standard Doppelzimmer oder Balkon Doppelzimmer

reichhaltiges Frühstücksbuffet

Kaffee und Kuchen am Nachmittag

absperrbarer Radraum mit E-Bike Ladestationen

ca. 1800 m² großer Gartenbereich mit Außenschwimmbad und Sonnenliegewiese

4 m langer Hundepool

inkl. Lungau Sommer Card

Hotel Aloisia

Bruckdorf 68

5571 Mariapfarr – Lungau

Tel. 0676 945 3307

Mail: info@hotelaloisia.at

Web: www.landschuetzer.at