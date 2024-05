Entdecken Sie den kleinen, aber feinen Thermenhof PuchasPLUS in Loipersdorf. Verbringen Sie zwei entspannte Tage im Vier-Sterne-Hotel Garni in familiärer und gemütlicher Atmosphäre, die von der traditionellen steirisch-burgenländischen Landhauskultur geprägt ist. Warme Farben und behaglicher Komfort machen Ihren Aufenthalt im Thermenhof PuchasPLUS Loipersdorf zu einem ganzheitlichen Wohlfühlerlebnis für Ihren Wellness- und Thermenurlaub in Loipersdorf, dem Herz des steirisch-burgenländischen Thermenlands. Starten Sie in den Tag mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet mit regionalen Spezialitäten und entspannen Sie entweder in der nahen Therme Loipersdorf oder nutzen Sie das E-Bike-Angebot des Hauses und erkunden per Rad die bezaubernde Region. Die Therme Loipersdorf selbst befindet sich nur einen Steinwurf entfernt, sodass Sie sich auf kurze Wege freuen können. Erleben Sie das wohltuende Schaffelbad auf über 8500 m2 und lassen Sie sich von der 1300 m2 großen Sonnensauna verwöhnen. Hier schlägt jedes Wellness-Herz höher, während Sie die pure Entspannung genießen.

Das Angebot:

2 Nächte im Doppelzimmer TOP-Komfort Zirbe

All-inclusive Frühstücksbuffet mit regionalen Spezialitäten

Begrüßungsgetränk

XXL-Badetasche pro Zimmer zum Mitnehmen

eine Flasche Qualitätswein

E-Bike Verleih

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

