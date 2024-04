Grüne Wiesen statt heißer Sand

Urlaub in den Naturel Hotels & Resorts, dem Dorf SCHÖNLEITN (Wandergebiet) & dem Dorf SEELEITN (am See) bedeutet Urlaubsgenuss pur. In atemberaubender Natur direkt am Faaker See und im herrlichen Wandergebiet Kärntens versprühen die charmanten Hoteldörfer mit den urigen 400-Jahren alten Kärntner Bauernhäusern einen ganz besonderen Charme und machen den Urlaub mit der ganzen Familie zum unvergesslichen Erlebnis.



Neben dem Naturel SPA im Dorf SCHÖNLEITN mit diversen Saunen, Indoor-Pool, großem Outdoor-Pool und umfangreichen Massageangebot, gehören auch das täglich wechselnde Gästeprogramm, das neue Naturel-Move-Aktivprogramm sowie BIBI’s Kinderwelt und der Mountainsplash Jugendclub zum umfangreichen Angebot. Das Dorf SEELEITN befindet sich zudem direkt am Ufer des türkisblauen Faaker See – somit steht dem Badevergnügen im Sommerurlaub nichts mehr im Wege. Doch schon eine kurze Auszeit vom Alltag kann Urlaubsgefühle wecken. Profitieren Sie von dem günstigen 2für1-Preis ab zwei Nächten und den attraktiven Zusatzleistungen. Für Club-Mitglieder haben wir ein besonderes Package geschnürt. Details im Infokasten.

Das Angebot

2 Nächte im Appartement mit Frühstücksbuffet inkl. Bio-Ecke oder auf Selbstversorgerbasis

1 Flasche Prosecco bei Anreise

Tägliches Gästeprogramm inkl. geführter Wanderungen, „Naturel-Move“ Sport- & Aktivprogramm

BIBI´s Kinderwelt inkl. Kinderbetreuung von MO-FR (lt. Aushang)

Eintritt ins Naturel SPA

Erlebnis Card der Region Villach

Bei Anreise mit dem Zug (und Vorlage des gültigen Zugtickets) können Sie unser E-Auto für einen halben Tag kostenlos nutzen

Eintritt ins Strandbad Aichwaldsee oder mit Privatstrand am Faaker See

Reisezeitraum & Preise:

1. Mai bis 23. Juni sowie 8. bis 29. September 2024 um 180 Euro (ohne Verpflegung) bzw. 224 Euro (mit Frühstück) für zwei Personen.

Preise verstehen sich exkl. allfälliger Abgaben (Bsp. Tourismus-, Gemeinde-, Kurabgaben etc.).

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer:

Naturel Hotels & Resorts

Dorfstraße 26

9582 Oberaichwald/Latschach

Tel. 0 50 2384

Mail: info@naturelhotels.com

Website: www.naturelhotels.com