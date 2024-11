Ein Abend voller Emotionen und festlichem Glanz!

Mit der großen Weihnachtstour Feliz Navidad feiert der charismatische Ausnahmekünstler Semino Rossi, das Fest so, wie er es aus seiner argentinischen Heimat kennt – warmherzig, emotional und voller Lebensfreude. Feliz Navidad ist für Semino Rossi weit mehr als ein Konzert. Es ist sein ganz persönliches Weihnachtsgeschenk an seine treuen Fans.

Mit einer einzigartigen Mischung aus gefühlvollen Balladen, modernen Arrangements und charmant-humorvollen Momenten nimmt der sympathische Sänger das Publikum mit auf eine musikalische Reise, die Herz und Seele berührt. Er versteht es meisterhaft, die besinnliche Adventszeit mit dem leidenschaftlichen Temperament Lateinamerikas zu verbinden, Brücken zwischen Kulturen, Generationen und Herzen zu bauen und so eine magische Atmosphäre zu schaffen, die noch lange in Erinnerung bleibt.

Das Publikum darf sich also auf ein außergewöhnliches Erlebnis freuen: einen Abend voller Emotionen, Lebensfreude und festlichem Glanz, an dem der Zauber von Weihnachten in all seinen Facetten lebendig wird. Semino Rossi lädt dazu ein, das Fest der Liebe gemeinsam zu feiern – mit magischen Momenten, die begeistern und noch lange nach dem letzten Ton nachklingen.

Ein unvergesslicher Abend, der beweist: Weihnachten ist nicht nur eine Zeit ,sondern ein Gefühl.

Teilnahmeschluss: 1. Dezember 2024

