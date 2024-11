Top-Verpflegung beim gemeinsamen Mitfiebern

Der SK Sturm bestreitet am 11. Dezember gegen LOSC Lille das dritte Auswärtsspiel der diesjährigen UEFA-Champions-League-Saison und das letzte Pflichtspiel des Jahres. Nicht nur für die Mannschaft steht ein aufregender Fußballabend auf dem Programm, auch für die schwarzweißen Fans wird es spannend.

Denn auch für dieses Match öffnet die SportsBar – Das Eggenberg wieder ihre Pforten und lädt erneut mit einem hochwertigen All-You-Can-Eat-Pizza- und Drink-Buffet zum Public Viewing ein. Die Partie wird auf der großen Leinwand in der SportsBar – Das Eggenberg sowie im einen Stock darüberliegenden LONGIN GRAWE KLUB 1909 auf den Bildschirmen powered by Kleine Zeitung, Sky und das Eggenberg gezeigt. Als ganz spezielles Highlight wird es ein Interview mit der Sturm-Legende Tomislav Kocijan vor der Partie geben. Ebenso können sich Fans auf ein spannendes Tippspiel mit Verlosung nach dem Match freuen. Für dieses Event sind 300 Tickets verfügbar. Mit ein bisschen Glück sind Sie ja live dabei und erleben einen spannenden Fußballabend mit Top-Verpflegung.

Teilnahmeschluss: 5. Dezember 2024