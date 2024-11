Packende Zeitgeschichte auf der Filmleinwand

Erleben Sie Geschichte hautnah! Am 8. Januar 2025 laden Cineplexx und Constantin Film Sie ein, „September 5 - The Day Terror went live“ einen Tag vor dem offiziellen Kinostart am 9. Januar 2025 zu erleben. Regisseur Tim Fehlbaum bringt mit „September 5“ ein besonders packendes Kapitel der Zeitgeschichte auf die große Leinwand.

Erleben Sie die Geschehnisse der Olympischen Spiele 1972 in München, die sich vom Symbol des Friedens zu einem tragischen Wendepunkt wandelten. Die Geiselnahme der israelischen Mannschaft durch palästinensische Terroristen ließ die Welt den Atem anhalten – und veränderte die Berichterstattung über Terrorismus für immer. Im Zentrum des Films steht Geoff (John Magaro), ein junger Produzent, der sich inmitten des Chaos beweisen muss. Gemeinsam mit der deutschen Dolmetscherin Marianne (Leonie Benesch) übernimmt er die Leitung einer Live-Berichterstattung, während widersprüchliche Informationen, moralische Entscheidungen und die lebensbedrohliche Lage der Geiseln ihn an seine Grenzen bringen. Unterstützt wird die außergewöhnliche Besetzung von Peter Sarsgaard, der als visionärer Senderchef Roone Arledge brilliert.

Teilnahmeschluss: 1. Jänner 2025

