Zauberhaftes Filmerlebnis mit Ariana Grande

Erleben Sie das exklusive Preview vor dem offiziellen Filmstart! „Wicked“, das erste Kapitel des zweiteiligen mitreißenden Fantasy-Epos von Regiemeister Jon M. Chu, erzählt die Geschichte der Hexen von Oz und präsentiert Emmy-, Grammy und Tony-Preisträgerin Cynthia Erivo als „Elphaba“, eine junge Frau, die wegen ihrer ungewöhnlichen grünen Haut missverstanden wird und die ihre wahre Kraft erst noch entdecken muss. Die mehrfach mit Platin ausgezeichnete Grammy-Preisträgerin und Superstar Ariana Grande schlüpft in die Rolle von „Glinda“, eine beliebte junge Frau, die, geprägt von Privilegien und Ehrgeiz, ihr wahres Herz erst noch entdecken muss. Die beiden lernen sich als Studentinnen an der Shiz-Universität im fantastischen Land Oz kennen und schließen eine ungewöhnliche Freundschaft. Nach einer Begegnung mit dem Zauberer von Oz wird ihre Freundschaft auf eine Probe gestellt und ihre beider Leben folgen fortan sehr unterschiedlichen Pfaden. Während Glindas unbedingter Wunsch nach Beliebtheit dazu führt, dass sie von der Macht verführt wird, sorgt Elphabas Entschlossenheit, sich selbst und den Menschen in ihrer Umgebung treu zu bleiben, für schockierende Folgen. Bei ihren außergewöhnlichen Abenteuern in Oz finden sie schließlich ihre wahre Bestimmung.

Teilnahmeschluss: 1. Dezember 2024

