Herzlich willkommen in der Grazer Winterwelt!

Tauchen Sie ein in die märchenhafte Atmosphäre der Grazer Winterwelt! Direkt am Fuße des Grazer Schloßbergs, am Areal des Landessportzentrums, gibt es für Groß und Klein die vielen Facetten der Winterwelt zu entdecken. Mitten drin, das Herzstück, der 3000 m² große Eislaufplatz, der eine herrliche Fläche zum Eislaufen, Eishockeyspielen oder für lustige Eisstockpartien bietet.

Von 15. November 2024 bis 2. Februar 2025 öffnet die Grazer Winterwelt ihre Tore wieder für all diejenigen, die das Knirschen von Schlittschuhen auf dem glatten Eis lieben, die Freude an der Bewegung in der frischen Luft haben, die es genießen, wenn die klirrende Kälte ihre Nasen kitzelt und vor allem, die gerne Zeit mit ihren Liebsten verbringen. Die Grazer Winterwelt ist der perfekte Ort für einen Ausflug mit Familie und Freunden. Wonach auch immer Ihnen der Sinn steht, ob Schlittschuhlaufen, Eishockeyspielen oder Eisstockschießen, all das ist in der Grazer Winterwelt möglich. Wer keine Schlittschuhe besitzt, kann sich diese vor Ort ausleihen, erhältlich in den Größen 25-48. Auch die beliebten Eislaufkurse von Dynamo Graz dürfen nicht fehlen. Seit der letzten Saison gibt es einen barrierefreien Zugang auf die Eisfläche. Man kann nun also auch mit dem Rollstuhl aufs Eis fahren.

Weitere Informationen zur Grazer Winterwelt finden Sie hier.

