50 Mal Urlaubsglück für zwei zu gewinnen

Zum großen Finale unserer Jubiläums-Gewinnspielserie lassen wir es noch einmal so richtig krachen und Sie dürfen sich auf ein einmaliges Highlight freuen!

Seit 20 Jahren bietet der Kleine Zeitung Club attraktive Vorteile für treue Leserinnen und Leser – ein Grund zum Feiern, den wir mit 20 exklusiven Gewinnspielen würdigen. Von Sky-Abos über Kino-Jahreskarten, Musical-Tickets, Steiermark-Card-Karten bis hin zu einer Reise nach Malta, einem Kultur-Wochenende in Wien und vielen weiteren Überraschungen – das Jahr war voller unvergesslicher Gewinne für unsere Club-Mitglieder. Doch zum krönenden Abschluss haben wir etwas ganz Besonderes für Sie vorbereitet.

Jetzt haben Sie die einmalige Chance, einen der 50 Kurzurlaube in ausgewählten Partnerhotels unseres Kleine Zeitung Clubs zu gewinnen – eine Anzahl, die es so noch nie gab! Genießen Sie eine wohlverdiente Auszeit und erleben Sie die schönsten Hotels und Urlaubsdomizile in der Steiermark, Kärnten und in Slowenien, die von unseren Club-Mitgliedern empfohlen wurden und deren Qualität und Gastfreundschaft bereits vielfach überzeugt haben. Ob Wellness, Kulinarik oder pure Entspannung – lassen Sie sich rundum verwöhnen und schöpfen Sie neue Energie in traumhafter Umgebung.

Teilnahmeschluss: 12. Jänner 2024

Die Gewinne werden uns von unserem Kooperationspartner zur Verfügung gestellt. Die Gewinnspielabwicklung erfolgt über den Kleine Zeitung Club.