Zirkuskunst auf höchstem Niveau

Lassen Sie sich von der kreativen Kraft und der einzigartigen Atmosphäre des Cirque Noël Graz verzaubern und erleben Sie Zirkuskunst in ihrer faszinierendsten Form. Gleich zwei außergewöhnliche Produktionen der international gefeierten australischen Künstlergruppe „Gravity & Other Myths“ warten auf das Publikum und versprechen unvergessliche Stunden voller akrobatischer Virtuosität und kreativer Innovation.

Erleben Sie zum Jahresausklang (20. bis 29. Dezember) „The Mirror“ – eine Inszenierung, die uns tief in die Welt der modernen Medien entführt und dabei die Frage stellt, was in Zeiten digitaler Selbstdarstellung noch echte Authentizität bedeutet. Die Mischung aus atemberaubender Akrobatik, Live-Musik und multimedialen Effekten entführt Sie in ein Spiel zwischen Illusion und Realität. Zu Beginn des neuen Jahres (3. bis 6. Jänner)nimmt uns „10.000 Hours“ mit auf eine Reise zu den Grundlagen jeder großen Leistung: den vielen Stunden harter Arbeit und Hingabe, die es braucht, um außergewöhnliche Fähigkeiten zu erlangen. Mit emotionalen Momenten und spektakulärer Artistik beleuchtet dieses Stück das Thema Meisterschaft und zeigt, was es heißt, die Grenzen des eigenen Könnens zu verschieben.

Das Festival Cirque Noël Graz steht für die Leidenschaft, Neues zu wagen und internationale wie lokale Talente zu fördern. Die engen Verbindungen und Koproduktionen mit Künstlerinnen und Künstlern aus der ganzen Welt machen Graz zunehmend zu einem Zentrum des zeitgenössischen Zirkus – und Sie können mit ein bisschen Glück live dabei sein!

Teilnahmeschluss: 8. Dezember 2024

Die Gewinne werden uns von unserem Kooperationspartner zur Verfügung gestellt. Die Gewinnspielabwicklung erfolgt über den Kleine Zeitung Club.