Großer Backspaß für kleine Meisterbäcker

Kinder aufgepasst! In der Erlebnisbackstube der Bäckerei Sorger in Waltendorf ist Herumkleckern nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht! Denn hier kann man nach Herzenslust seine Finger in den weichen Teig vergraben und seiner Kreativität freien Lauf lassen. Die jungen Hobbybäcker im Alter von 5 bis 12 Jahren lernen dabei, was sie aus einem Stück Teig alles zaubern können - von Igel über Hasen bis zum Striezel. Natürlich hübsch dekoriert mit Samen, Körnern und Nüssen. Und während die Weckerl im Ofen goldbraun vor sich hin backen, ist genug Zeit für eine kleine Jause. Dabei erfahren die Kinder allerlei Wissenswertes, wie Gebäck entsteht und welche Zutaten in den Teig gehören. Dabei steht Qualität an erster Stelle. Gearbeitet wird ausschließlich mit österreichischem Getreide und hochwertigen Produkten. Selbstverständlich werden die selbstgebackenen Weckerl vor Ort gleich mal verkostet. Über den Rest freut sich bestimmt die Familie.

Mehr Infos: sorgerbrot.at/backkurse/kinderbackkurs