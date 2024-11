Refugium an der Südsteirischen Weinstraße

Willkommen in der südsteirischen „Pension Wolkenreich“! Das kleine Refugium mit dem Motto „klein, persönlich, erholsam“ ist ein „16+ Haus“ und bietet neben dem idyllischen Bio-Schwimmteich, einer gemütlichen kleinen Saunahütte an diesem Teich und großzügigen Komfortzimmern auch das ganz spezielle Plus für alle, die gerne besonders gut schlafen. Jedes Zimmer ist mit der Genussmatratze „schlafWOLKE7“ ausgestattet, die im eigenen Unternehmen hergestellt wird. Das Besondere daran ist, dass diese Matratze auf Knopfdruck selbst auf die persönliche Vorliebe eingestellt werden kann. Von sportlich fest bis richtig kuschelig weich …

Direkt in Oberhaag, am Fuße der Remschnigg-Alm gelegen, ist hier der perfekte Ausgangspunkt für herrliche Wanderungen oder ausgedehnte Radtouren. Mit der „Steirischen Roas“ können Sie als Club-Mitglied der Kleinen Zeitung die gemütliche Atmosphäre in schöner Zweisamkeit in der Pension „Wolkenreich“ an der Südsteirischen Weinstraße genießen. Mit ein bisschen Glück können Sie schon bald in der Junior-Suite im Gartenhaus entspannen. Mehr Infos auf: pension-wolkenreich.at

Teilnahmeschluss: 7. Jänner 2025

