Tonio Schachingers Erfolgsroman im Schauspielhaus Graz

2023 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet, kann Tonio Schachingers Internatsroman „Echtzeitalter“ durchaus mit Musil und Hesse mithalten. Erstmals wird der Bestseller des österreichischen Schriftstellers nun auf einer Bühne zu sehen sein. In einer von Puppenspiel bis Computergame medienübergreifenden Inszenierung im Schauspielhaus Graz sind fünf junge Menschen auf der Suche nach sich selbst und ihrem eigenen Lebensentwurf.

Eigentlich war die Schulzeit doch gar nicht so schlimm, oder? Man konnte einfach dasitzen und etwas beigebracht bekommen. Das größte Drama war, wenn man die Hausaufgaben vergessen hatte – das Aufregendste der Welt, wenn man sich endlich getraut hat, das spannende Mädchen aus der Parallelklasse anzusprechen oder zur ersten Party eingeladen wurde. Till hat es auf das Marianum geschafft, ein Elitegymnasium in Wien, wo sein reaktionärer Deutschlehrer die Klasse ausschließlich Reclamhefte lesen lässt und mit gefürchteten Strafaufsätzen sekiert. Dass Till in seiner Freizeit das Computerspiel „Age of Empires“ spielt und sich zur Weltspitze hochkämpft, weiß fast niemand.

Tonio Schachinger erzählt mit Humor und Empathie von einer Jugend zwischen den Zwängen unseres traditionellen Bildungssystems und der empfundenen Freiheit im Gaming.

Weitere Infos und Termine unter: schauspielhaus-graz.com