Klezmer, Kunst und Kultur

Das Klezmer Fest in Feldkirchen verspricht ein außergewöhnliches Erlebnis voller Musik und Kultur. Eröffnet wird das Festival am Samstag, 16. 11. von der preisgekrönten Schauspielerin Andrea Eckert mit ihrem Programm „Zum Weinen schön, zum Lachen bitter“, in dem sie Werke jüdischer Künstler wie Friedrich Hollaender und Nelly Sachs interpretiert, begleitet von den Musikern Philipp Jagschitz und Otmar Klein.

Am Abend sorgt die Preßburger Klezmer Band mit ihrem energiegeladenen Mix aus Klezmer und Balkan für musikalische Höhepunkte. Ihr Repertoire umfasst fesselnde Lieder auf Jiddisch, Slowakisch und in Balkansprachen, die sie mit Leidenschaft und Virtuosität präsentieren.

Die Sonntags-Matinée bringt mit Moritz Weiß, Ivan Trenev und Isabel Frey eine weitere Facette des Klezmer. Ihr virtuoses Spiel und ihre Neuinterpretationen jiddischer Lieder sorgen für unvergessliche Momente. Roman Grinberg beschließt das Festival mit einem humorvollen Programm, das 100 Jahre jüdische Tradition in Liedern, Geschichten und Witzen vereint. Grinberg gelingt es, die Musik seiner Vorfahren auf lebendige Weise zu neuem Leben zu erwecken und das Publikum tief zu berühren.

Weitere Infos: kultur-forum-amthof.at

