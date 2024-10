Ilija Trojanow: „Tausend und ein Morgen“

In „Tausend und ein Morgen“ entwirft Ilija Trojanow ein leidenschaftliches Porträt seiner mutigen Heldin Cya. Wie kein anderer Autor verbindet Trojanow erzählerische Virtuosität und kritisches Denken zu einem modernen Epos, das alle Grenzen überwindet, Raum und Zeit ausleuchtet und einen frischen Blick in die Zukunft wagt. Mit sinnlichen Bildern und überbordenden Geschichten erfindet Ilija Trojanow den utopischen Roman neu. Mit auf diese Reise in die Welt von Tausend und ein Morgen gehen die beiden Wladigeroff Brothers, die die Lesung des Autors musikalisch begleiten.

Teilnahmeschluss: 30. Oktober 2024

Die Gewinne werden uns von unserem Kooperationspartner zur Verfügung gestellt. Die Gewinnspielabwicklung erfolgt über den Kleine Zeitung Club.