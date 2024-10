Kräuterexperte Manfred Neuhold beleuchtet das Wirken und Leben des Kapuzinermönchs Pater Severin und beschreibt die Heilkunst von Pflanzen, mit denen Pater Severin gearbeitet hat. Pater Severin brachte die medizinische Tradition seiner Zeit, das Heilkräuterwissen der Klostermedizin und der Volksmedizin in ein ganzheitliches Heilkonzept und schuf so ein einzigartiges Lebenswerk. Zu seinen Lebzeiten ordinierte er unter anderem in der Stiftsapotheke St. Lambrecht und führte täglich bis zu hundert Beratungen durch. Die Menschen schätzten seine naturkundlichen Behandlungsmethoden, auch weit über die Landesgrenzen hinaus.

„In der Natur ist uns alles gegeben, was wir zum Schutz und zur Erhaltung der Gesundheit brauchen.“ Pater Severin

