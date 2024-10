Gemeinsam mit dem SK Sturm mitfiebern!

Zwei Partien haben die Jungs von Christian Ilzer in der Königsklasse bereits bestritten. Am 5. November folgt der dritte Streich. Und das gegen niemand Geringeren als die schwarz-gelbe Traditionsmannschaft aus dem Ruhrgebiet, der Borussia Dortmund.

Wer das Spiel nicht live im BVB Stadion mitverfolgen kann, muss aber auf Stadionfeeling nicht verzichten. Denn in der SportsBar-Das Eggenberg neben der Merkur-Arena steigt die große Champions-League-Party mit der Live-Übertragung des Spiels Borussia Dortmund gegen den SK Sturm Graz.

Damit aber nicht genug. Es erwartet Sie auch feinstes Catering von „Das Eggenberg“ (Speisen und Getränke) und einem tollen Rahmenprogramm wie einem spannenden Tippspiel und ein Fazit-Interview nach dem Match. Ob eingefleischter Sturmfan oder einfach nur fußballbegeistert: Diese einmalige Chance dürfen Sie sich nicht entgehen lassen. Denn die Kleine Zeitung verlost 5 x 2 Tickets für das exklusive Public-Viewing.

Teilnahmeschluss: 29. Oktober 2024