In Kooperation mit dem Stadttheater Klagenfurt verlosen wir 340 x 2 Karten für eine exklusive Leser:innenvorstellung am 7. November.

Unter der musikalischen Leitung von Nicholas Milton und der Regie von Immo Karaman zeigt das Stadttheater Klagenfurt Puccinis Melodram Tosca. Mit Shelley Jackson in der Rolle der Floria Tosca widmet sich Karaman vier Jahre nach seiner beeindruckenden Neuinterpretation des Musicals „Cabaret“ nun der italienischen Primadonnenoper, die ganz von der musikalischen Ausdruckskraft ihrer Titelfigur lebt und wirft dabei einen neuen Blick auf diesen Opernthriller.

Das Künstlertum des Protagonistenpaares, bestehend aus der Bühnenkünstlerin Tosca und ihrem Geliebten, dem Maler Cavaradossi, ist in diesem Werk kein pittoreskes Detail, sondern Triebfeder der Handlung. In einer Gesellschaft, die sich durch politische Willkür, Zensur und Machtmissbrauch in einem Ausnahmezustand befindet, sind Tosca und Cavaradossi nicht nur in ihrer persönlichen, sondern auch in ihrer künstlerischen Existenz bedroht.

