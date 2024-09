Dieser Herbst ist voller Traumpaare

Besser als mit dem Recreation-Orchester kann man nicht in den Herbst starten: Neun sinfonische Programme im Stefaniensaal und vier Barock-Abende im Minoritensaal lassen Klassik-Herzen höher schwingen. Vor allem, wenn es um Liebespaare geht, die im wirklichen Leben nicht zueinander finden durften.

Zum Beispiel um Fiordiligi und Ferrando in Così fan tutte - mit der turbulenten Ouvertüre zu Mozarts Faschingsoper eröffnet der junge Dirigent Tobias Wögerer aus Linz die Saison. Im Programm folgt Joseph Haydns Cellokonzert Nr. 2 in D-Dur mit der jungen Cellistin Hyazintha Andrej und Franz Schuberts Sinfonie Nr. 6 in C.

Mozart und Dvořák waren als junge Menschen unglücklich verliebt - in ihre Schwägerinnen. An der wunderschönen Musik, die daraus hervorging, kann man sich im Jänner in der Sinfonia concertante KV 364 und im Juni in Dvořáks Streicherserenade erfreuen.

Das heimliche Thema „große Liebespaare“ zieht sich durch die gesamte Saison 2024/25: Romeo und Julia (alla Prokofjew), Tony und Maria in den heißen Rhythmen der Westside Story, Clara und Robert Schumann oder die legendären „Butterfly Lovers“ aus China begeistern Herz und Ohr. Auch der 200. Geburtstag von Johann Strauss Sohn wird gewürdigt: Wolfgang Redik und Ursula Strauss feiern ihn mit einem Abend aus Texten und Musik. Zwei Herzen im Dreivierteltakt stecken alle an. Weitere Infos: https://styriarte.com/festivals/recreation