Genussmomente mit der Steirischen Roas

Was gibt es Schöneres, als mit guten Freunden einen genussvollen Abend mit Speis & Trank in einem angenehmen Ambiente zu verbringen? Und genau das können Sie jetzt erleben, denn im Rahmen der Steirischen Roas am 28. September 2024 in Kalwang haben Sie die einmalige Chance, einen Genuss-Gutschein im Wert von 400 Euro zu gewinnen.

Ihr Gewinn enthält ein kroatisches Dinner für sechs Personen in der charmanten Mala Taverna in Kalwang. Inmitten eines historischen Ambientes werden Sie mit köstlichen, authentischen Spezialitäten verwöhnt, die Ihnen das Beste der kroatischen Küche näherbringen. Doch damit nicht genug: Nach diesem kulinarischen Highlight erwartet Sie in der Manna‘s Spirits Manufaktur-Ginothek eine exquisite Ginverkostung. Lassen Sie sich von den mehrfach prämierten Ginsorten begeistern und entdecken Sie neue Geschmacksnuancen, die Sie so noch nie erlebt haben.

Teilnahmeschluss: 13. Oktober 2024