Gemeinsam mit dem SK Sturm mitfiebern!

Jetzt geht es los! Am 19. September betreten die Jungs von Christian Ilzer den Rasen von Stade Brest und die Mannschaft des SK Sturm Graz bestreitet ihren ersten Auftritt in der UEFA Champions League. Wer es nicht in den Flieger nach Frankreich geschafft hat, muss auf echtes Stadionfeeling aber nicht verzichten.

Denn in der SportsBar-Das Eggenberg neben der Merkur-Arena steigt die große Champions-League-Party mit Live-Übertragung des Spiels SK Sturm Graz gegen Stade Brest, köstlichen Speisen und Getränken von „Das Eggenberg“ und einem tollen Rahmenprogramm wie einem spannenden Tippspiel und ein Fazit-Interview nach dem Match mit Sturm- Legende Hannes Reinmayr.

Egal ob eingefleischter Sturmfan oder einfach nur fußballbegeistert: Diese einmalige Chance dürfen Sie sich nicht entgehen lassen.

Teilnahmeschluss: 16. September 2024