Der Schrecken des Vaterlandes

Der steirische herbst ’24 widmet sich von 19. September bis 13. Oktober unter dem Titel „Horror Patriae“ (lateinisch für „Schrecken des Vaterlands“) der Analyse und Entlarvung nationalistischer Verführungen. Aber was ist das Vaterland? Wie entsteht es? Wer definiert es? Und warum sollten wir es lieben? Oder fürchten? Mehr als 30 neue Auftragswerke und über 400 Veranstaltungen laden in diesem Superwahljahr ein, sich mit diesen und weiteren Fragen auseinanderzusetzen - in Form von Ausstellungen, Artist-Talks, Performances, „Deathmatches“, herbstkabarett, Shows, u.v.m.

So umreißen Monika Ginterdorfer und La Fleur mit Tanz, Gesang und einem Streichquintett die gesellschaftspolitischen Verwerfungen des frühen zwanzigsten Jahrhunderts. Der gefeierte Operetten-Komponist Emmerich Kálmán dient als Prisma dieser traumatischen Zeit.

Ari Benjamin Meyers immersive Musikperformance „Nation of Sleep“ mit einem dafür beauftragten Text des englischen Autors Tom McCarthy (Shortlist: Booker Prize) lädt das Publikum zum gemeinsamen Nachdenken über die Herausforderungen unserer schlaflosen Zeit und schafft Raum für einen symbolischen Weckruf. Und das in einer Tennishalle mit 49 Betten.

Augustin Maurs parodistischer Liederabend spielt mit musikalischen und politischen Dissonanzen und thematisiert die Verflechtungen zwischen populären, populistischen und totalitären Kräften – mit Exkurs zur Nationalratswahl. „Out of Tune: Favorite Songs of Dictators and Political Leaders“.

Basierend auf den Reiseberichten des berühmten Architekten Herbert Eichholzer, der 1925 mit anderen jungen Kunststudierenden nach Abessinien und Afrika reiste, inszeniert Felix Hafner mit seinem Ensemble eine Performance, die die absurde Dynamik dieser Ereignisse und deren Bezug zur heutigen politischen Realität aufgreift.

