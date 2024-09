Tierischer Filmspaß für die ganze Familie

Fans der Wintersteinschule können sich gleich doppelt freuen. Denn nicht nur, dass „Die Schule der magischen Tiere 3“ offiziell am 26. September 2024 in den Kinos startet. Als Club-Mitglied können Sie jetzt sogar 20 x 4 Tickets für eine exklusive Kleine Kinderzeitung-Premiere am 22. September im DIESEL Kino Lieboch gewinnen.

In „Die Schule der magischen Tiere 3“ erleben Sie die Abenteuer von Ida und ihrer Klasse, die sich mit einer Aufführung für den Schutz des lokalen Waldes einsetzen wollen. Doch Helene hat ihre eigenen Ziele: Sie versucht, ihren Influencer-Kanal zu retten, da ihre Familie kurz vor dem Bankrott steht. Unterstützt von ihrem anspruchsvollen magischen Kater Karajan gerät sie dabei unter enormen Druck. Auch Silas steht vor Herausforderungen, denn um Helenes Aufmerksamkeit zu gewinnen, greift er zu drastischen Mitteln. Es entsteht ein Netz aus Konflikten, Magie und wichtigen Entscheidungen, das die Klasse in ein aufregendes Abenteuer führt.

Teilnahmeschluss: 15. September 2024