Zu alt für einen Roadtrip? Von wegen!

Erleben Sie die exklusive Premiere von „80Plus“, einem bewegenden und zugleich humorvollen Film über späte Neuanfänge und die großen Fragen des Lebens. Wir verlosen unter allen Club-Mitgliedern 10 x 2 Tickets für die Premiere im Cineplexx Graz am 26. September 2024 in Anwesenheit des Casts.

Die einst gefeierte Theaterdiva Helene und die ehemalige Pflegerin und Frührentnerin Toni könnten unterschiedlicher nicht sein. Gemeinsam treten sie eine Reise zur Sterbehilfe in die Schweiz an. Ein fehlender Führerschein ist dabei das kleinste Hindernis, das sich den alten Frauen in den Weg stellt.

Freuen Sie sich auf eine packende Geschichte mit vielen Publikumslieblingen wie Julia Koschitz, Manuel Rubey, Thomas Mraz und vielen anderen, in der zwei herausragende Hauptdarstellerinnen, Christine Ostermayer und Margarethe Tiesel, in einem tragikomischen Roadmovie brillieren. Angelehnt an den unvergesslichen Klassiker „Thelma & Louise“ begeben sich die beiden Protagonistinnen auf eine außergewöhnliche Reise, die zeigt, dass das Alter keine Grenzen kennt, wenn es um den Mut zum Leben geht.

Teilnahmeschluss: 18. September 2024

Die Gewinne werden uns von unserem Kooperationspartner zur Verfügung gestellt. Die Gewinnspielabwicklung erfolgt über den Kleine Zeitung Club.