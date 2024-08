Frida und der NeinJa-Ritter

Verlieren kann man ja allerhand: Unterhosen, Schlüssel, Mut, Haustiere, Eltern, Klaviere (eher selten), Kleingeld, Verstand, Schrauben und Liebe. Buchstäblich alles. Auch Buchstaben. Und genau das passiert Frida: Eines Morgens verabschiedet sich ein Zahn – mitsamt ihrem „F“. Wie phies! Wenn man den eigenen Namen nur mehr ausspucken und nicht mehr -sprechen kann, braucht man eine Idee. Eine gute Idee. Oder etwas gänzlich Unerwartetes und beinah Unvorstellbares. Zum Beispiel, dass ein kleiner schwarz-weiß gestreifter „NeinJa-Ritter“, der Nein sagt, wenn er Ja meint und umgekehrt, auf einem Zebra, das seine weißen Streifen verloren hat, aus dem eigenen Kleiderschrank galoppiert. Also nur als Beispiel. Dann könnte sich das Trio auf die Reise in das Land der verlorenen Dinge machen, das fast so schwer zu finden ist, wie die verlorenen Dinge selbst. Die „Königin der Weißheit“ stellt zwar einen „Wegweißer“ und „weiße“ Ratschläge zur Verfügung – aber kann man das alles glauben? Oder gilt die Devise: Wer’s glaubt, wird fündig?

Unglaublich, aber ... gefunden! Philipp Löhle, einer der meistgespielten deutschsprachigen Dramatiker seiner Generation, entwirft in seinem entzückenden Kinderstück „Frida und der NeinJa-Ritter“, das auch als Buch erschienen ist, eine kleine, humorvolle Philosophie von der Leichtigkeit des Findens. Dieses Fundstück voll Sprachwitz und liebevoll-skurriler Figuren kommt als Eröffnungsproduktion 24/25 im Next Liberty zur Uraufführung. Schön zu glauben, finden wir.

Teilnahmeschluss: 15. September 2024