Kärnten, im Herzen des Alpen-Adria-Raums, vereint Kulinarik, Kultur und Natur auf einzigartige Weise. Hier, wo die Einflüsse des Alpenraums und der Adria aufeinandertreffen, entfaltet sich eine Küche, die nicht nur den Gaumen verwöhnt, sondern auch Geschichten erzählt. Ob deftige alpine Klassiker oder mediterrane Leichtigkeit – in Kärnten wird das Beste aus beiden Welten auf den Teller gebracht. Erleben Sie diese besondere kulinarische Vielfalt und sichern Sie sich bei unserem Gewinnspiel die Chance auf drei unvergessliche Geschmackserlebnisse. Starten Sie den Tag mit dem „Alpen-Adria Labor: Feeding fields“. Suzanne Bernhardt und Philipp Kolmann zeigen bei einer geführten Wanderung durch die alpine Kulturlandschaft, wie selbst aus den kargsten Böden köstliche Schätze wachsen können und verkosten Sie regionale Spezialitäten wie Schüttelbrot, Mohnbutter, Kletzenwürste und Mukkefukk-Kaffee. Oder wie wäre es mit einem Abend, der ganz im Zeichen der italienischen Lebensart steht? „Pordenone! Una serata italiana“ lädt ein, in die Welt der italienischen Küche einzutauchen. Köchin Lume Lami bringt die kulinarischen Schätze ihrer Heimat direkt nach Klagenfurt. Freuen Sie sich auf ein 6-Gänge-Menü. Ein besonderes Highlight ist der Riegersburg Abend, ein Fixpunkt bei den „Tagen der Alpen-Adria Küche“. Es erwartet Sie auf Schloss Maria Loretto eine kulinarische Reise, die die traditionelle Küche der Alpe-Adria-Region mit moderner Gemüseküche fusioniert. Ferdinand Bauernhofer, ehemals Haubenkoch und heute innovativer Gemüsebauer, verzaubert mit außergewöhnlichen Gemüsegerichten und erzählt dabei spannende Geschichten über die verwendeten Produkte – und das in einer der schönsten Locations Kärntens. Gewinnen Sie Tickets für diese exklusiven Veranstaltungen!

