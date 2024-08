Urlaub vom Feinsten in Schladming

Anlässlich der Steirischen Roas in Schladming am 24. August können Sie jetzt einen Kurzurlaub gewinnen.

Das „Royer“ ist eine Welt für sich – mit einem Angebot, das keinen Wunsch offenlässt.

Überzeugen Sie sich vom unvergleichlichen Charme und der „Rundheit“ der Royer-Welt. Frei nach dem Motto „Das Leben – ein Genuss“ bietet das Royer im steirischen Schladming Urlaub vom Feinsten: aus- und losgelassen, gediegen, familiär und sympathisch. Ob Kulinarik, Service oder Freizeitangebot: Das Royer steht für Professionalität, Freundlichkeit und Vielfalt. Urlaub in einem Ambiente, das Sie die „Welt draußen“ vergessen lässt und Sie lehrt, das Leben mit allen Sinnen zu genießen!

Weitere Infos und Termine zur Steirischen Roas finden Sie unter: www.steirische-roas.at

Teilnahmeschluss: 31. August 2024