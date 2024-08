„Auf dem Schöckl“: ein Berg, vier Jahreszeiten

„Der Schöckl hat viele Gesichter, ein sanftes und ein schroffes, ein bodenständiges und ein mystisches, ein stürmisches und ein friedliches.“ Es ist genau diese Vielfalt, die Elke Jauk-Offner an ihrem Grazer Hausberg fasziniert.

In ihrem Buch „Auf dem Schöckl“ begibt sich die Journalistin und Texterin auf die Spuren des sagenumwobenen Berges, der sich zum beliebten und abwechslungsreichen Outdoorparadies entwickelt hat. Wo einst Hexen, Riesen und Kobolde ihr Unwesen getrieben haben sollen, stehen heute Mountainbiken, Paragleiten, Drachenfliegen, Sommerrodeln, Disc-Golfen und Wandern hoch im Kurs. Weithin sichtbar: der Rundfunksender, ein echtes Schöckl-Wahrzeichen. Egal ob unterwegs mit der ganzen Familie oder Adrenalin-Junkie, am Schöckl kommen alle auf ihre Kosten. In diesem genussvollen und reich bebilderten Guide über den Hausberg der Grazer:innen können Sie die faszinierende Vielfalt der Steiermark entdecken. Mit zahlreichen Outdoor- und Einkehrtipps und über 200 Fotos von Harald Eisenberger, der den Schöckl über alle Jahreszeiten hinweg aus immer neuen Perspektiven abgelichtet hat.

