Ein Fest für Filmkunstliebhaber

Erleben Sie filmische Meisterwerke im Rahmen des KunstKino-Montags! Jeden ersten und dritten Montag im Monat laden die Kinos Cineplexx Weiz, Cineplexx Leoben und Geidorf Kunstkino zu einer besonderen Reise in die Welt des Kunstfilms ein. Von oscarprämierten Holocaustfilmen über faszinierende Künstlerporträts bis hin zu packenden Verfilmungen bedeutender Persönlichkeiten aus Kultur und Geschichte – der KunstKino-Montag widmet sich exklusiv diesen außergewöhnlichen cineastischen Werken aus den unterschiedlichsten Genres. Erleben Sie inspirierende Geschichten sowie bewegende Momente und lassen Sie sich von der Magie des Kinos verzaubern. Weitere Infos: https://www.cineplexx.at/events/kunstkinomontag

Anlässlich des Weltalzheimertags am 21. September wird der mehrfach ausgezeichnete Film „Still Alice – Mein Leben ohne Gestern“ aus dem Jahr 2015 präsentiert. Hauptthemen des Films sind der Umgang mit der Diagnose Alzheimer und die dadurch verursachten Veränderungen im Leben. Zunächst sind es nur Kleinigkeiten, die kaum jemandem auffallen. Bei einem Vortrag fällt Professorin Alice Howland (Julianne Moore) plötzlich ein Wort nicht ein. Wenig später dann verliert sie beim Joggen die Orientierung, obwohl sie die Strecke fast jeden Tag läuft. Die 50-Jährige, die an der Columbia University Linguistik lehrt, ahnt bald, dass mit ihr etwas nicht stimmt. Aber die Diagnose ist trotzdem ebenso unerwartet wie erschütternd: Alice leidet an einem seltenen Fall von frühem Alzheimer.