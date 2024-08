„Heimat wirst du ...“: Bewegte Kammermusik vom Feinsten

Im letzten Jahr bediente sich das Steirische Kammer Musik Festival für ihr Motto der österreichischen Bundeshymne: „Heimat, bist du ...“, heißt es in ihr, gefolgt von der Nennung großer Söhne und Töchter, begnadeter Schönheit usw. – Aber weil das Thema Heimat aber mehr umfasst als einen Ist-Zustand, bewegt sich das Festival in diesem Jahr weiter: „Heimat wirst du ...” lautet die Maxime des Festival- Jahres 2024! Damit wird Werden und der Wandel eines stets neu verhandelten Begriffs betont, der immer „auf dem Weg“ ist und dabei nie vollständig am Ziel.

Club-Mitglieder haben jetzt noch die Möglichkeit 150 Karten für das Konzert „From Asia with Love“ am 15. August in Graz zu gewinnen.



Taepyeongso oder Jang-Gu? Piri oder Buk? Was Ihr liebstes traditionell koreanisches Instrument ist, werden Sie nach dem Konzert der K-Rak Company mit Sicherheit wissen. Denn die sechsköpfige Formation aus Korea leistet einzigartiges – und vereint westliche Klassik mit der Klangfülle Asiens.

Hergeleitet vom koreanischen Wort für „genießen“ („Rak“), vereint die K-Rak Company in ihrer Musik westliche Klassik und Pop-Elemente mit traditioneller koreanischer Musik. Seit ihrer Gründung 2018 hat die siebenköpfige Formation dabei vielen Zuhörern in zahlreichen Auftritten Freude sowie einzigartige musikalische Einblicke beschert, wofür die Gruppe 2023 mit der Gold-Medaille des „1st Fusion Gugak Festival“ ausgezeichnet wurde.

Teilnahmeschluss: 9. August 2024.