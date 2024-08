Willkommen im Tal der Geschichte(n)

Im Österreichischen Freilichtmuseum Stübing bei Graz können Sie gemeinsam mit Ihren Kindern eine erlebnisreiche Zeitreise in die Vergangenheit unternehmen. Entdecken Sie die bäuerlichen Lebenswelten der vergangenen Jahrhunderte und erleben Sie die einzigartige Vielfalt der Hauslandschaften aller Bundesländer Österreichs und Südtirols.

Sonntag, 1. September 2024, 11 bis 13 Uhr: „Alles rund ums Brot“

Sonntag, 1. September 2024, 11 bis 13 Uhr: „Alles rund ums Brot"

Brotbacken im Ennstaler Backofen © ÖFM

Brot war eines der wichtigsten Nahrungsmittel in der bäuerlichen Welt von einst. Die dazugehörigen Werkzeuge wie die Brotgrammel und deren Verwendung sind heute weniger bekannt. Bei dieser Themenführung wird Spannendes und Wissenswertes rund ums Brot und dessen Herstellung vermittelt.

Sonntag, 29. September 2024, 9 bis 16 Uhr: „Erlebnistag“

Sonntag, 29. September 2024, 9 bis 16 Uhr: „Erlebnistag"

Am Erlebnistag erwartet Sie ein buntes Programm © ÖFM/UHJ

Der Erlebnistag als traditioneller Höhepunkt im Veranstaltungskalender des Freilichtmuseums vermittelt bei den zahlreichen Stationen und Aktivitäten Wissenswertes über Leben, Arbeiten und Feiern unserer bäuerlich Vorfahren. Ein abwechslungsreiches Programm mit Handwerk, Brauchtum, Modeschau, Tieren vom Bauernhof, Volksmusik, Kulinarik und Kinderprogramm.

Sonntag, 13. Oktober 2024, 11 bis 13 Uhr: „Aus dem Feuer“

Sonntag, 13. Oktober 2024, 11 bis 13 Uhr: „Aus dem Feuer"

Geheizte Rauchstube : Großschrotter © ÖFM

Die Themenführung führt zu den Stationen der verschiedenen Feuerstellen im Museumsgelände und vermittelt deren Funktionsweise und Verwendungsmöglichkeiten für Handwerk, Kochen und Alltagsarbeiten.

Sonntag, 24. November 2024, 11 bis 13:30 Uhr: „Auf den Spuren der bäuerlichen Weihnachtszeit“

Sonntag, 24. November 2024, 11 bis 13:30 Uhr: „Auf den Spuren der bäuerlichen Weihnachtszeit"

Lassen Sie sich von der besonderen, geheimnisvollen Atmosphäre des winterlichen Freilichtmuseums verzaubern. © Elke Harg

Die Führung gibt einen Einblick in das karge und harte Leben von einst und bildet einen Kontrast zur glitzernden, funkelnden Adventzeit in der Stadt. Das bäuerliche Leben von anno dazumal spielte sich im Winter aufgrund der Finsternis und Kälte vor allem in den Rauchstuben ab.