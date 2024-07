Was führt zu Erfüllung, Ausgeglichenheit und Lebensglück? Und wie gelingt es, die Zeit, das kostbarste Gut im Leben, besser zu nützen? Wir müssen lernen, schreibt Bestsellerautor Professor Dr. Lothar Seiwert, das Dringende vom Wichtigen zu unterscheiden und Kontrolle über das eigene Leben zu bekommen. Denn wer Dringendes mit Wichtigem verwechselt, kommt seiner Lebensvision kein Stück näher. Kontrolle bedeutet wiederum, dass Sie sich hinter dem Steuer Ihres eigenen Lebens befinden. Der Appell von Seiwert lautet: „Entfliehen Sie Ihrer Komfortzone, indem Sie sich vorstellen, wie Sie sich fühlen werden, wenn Sie die richtigen Prioritäten setzen und die Dinge tun, die Sie in Ihrem Leben wirklich weiterbringen.“

In diesem Buch zeigt er Übungen und Wege auf, wie private und berufliche Ziele besser erreicht werden können. „Wenn Sie sich selbst positiv wahrnehmen, kontrollieren Sie Ihr eigenes Leben. Wenn Sie sich negativ wahrnehmen, haben Sie keine eigene Kontrolle, sondern werden von außen fremdbestimmt.“

Prof. Dr. Lothar Seiwert ist Experte für Zeit- und Lebensmanagement. Er zählt zu den bekanntesten Vortragenden im deutschsprachigen Raum für den Bereich Zeit- und Lebensmanagement. Er schrieb den Weltbestseller „Simplify Your Life“ und „Simplify Your Time“ mit über fünf Millionen verkauften Büchern. In den USA wurde der Zeitmanagementexperte mit dem höchsten Qualitätssiegel für Vortragsredner, dem CSP (Certified Speaking Professional) ausgezeichnet.

