Das Wanderbuch lädt ein zu einer spannenden Reise vom Gletscher bis zum Wein. Die Steiermark, das „grüne Herz Österreichs“, besticht mit ihren landschaftlichen Gegensätzen: Vom schroffen Hochgebirge bis zum sanften Hügelland ist für jeden etwas dabei. Bergfexe kommen etwa in der kargen Felslandschaft des Dachsteins in fast 3000 Meter Seehöhe oder in der Weitläufigkeit des Hochschwabmassivs auf ihre Kosten. Gemütlicher kann man es in den fast schon mediterranen Weinregionen der Süd- und Weststeiermark angehen, während in der Oststeiermark das Apfelland und Vulkanland zum Wandern und Pilgern einladen. Ein weiteres Wander-Highlight der Steiermark ist das Pöllauertal mit seinen alten, naturbelassenen Streuobstwiesen, über die man bis zu den Fischbacher Alpen, den Hochwechsel und zur Hohen Veitsch im Mürztal wandern kann. Für alle Grazer hält das umfangreiche Tourenbuch viele Tipps für Touren und Wanderungen direkt vor den Toren der Landeshauptstadt bereit.

Das Buch „Ein steirisches Wanderjahr“ wurde von dem exzellenten Bergkenner Herbert Raffalt verfasst und ist der perfekte Begleiter, um die faszinierende steirische Bergwelt und die unzähligen lohnenden Wanderziele der West-, Ost- und Südsteiermark kennenzulernen oder neu zu entdecken.

