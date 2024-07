Erlebnisreiche Touren mit vielen Tipps für weitere Touren und Ausflüge. Jede Tour wurde vom Autor Herbert Raffalt persönlich begangen und beschrieben. Sorgfältig erarbeitete Angaben zur Tourenlänge und Tourenschwierigkeit mit mehr als 230 Fotos.

Kühne Kletterrouten, steile Bergpfade und bestens gepflegte Wanderwege führen kreuz und quer durch die Bilderbuchlandschaft Kärntens. Inmitten des Nationalparks Hohe Tauern gelegen bietet die gleichnamige Glocknergruppe als höchste Gebirgsgruppe des Landes ein schier unerschöpfliches Betätigungsfeld für Bergsteiger und Hochalpinisten.

Kärnten will erwandert werden, ansonsten ist es wohl kaum möglich, die Pracht des Landes in seiner Gesamtheit zu spüren und zu erleben. Kein anderes Bundesland ist landschaftlich wie kulturell so abwechslungsreich wie Kärnten.

Der Bogen spannt sich von den gletscherumringten Dreitausendern im Nordwesten des Landes bis hin zu den hellen Kalkfelsen der Lienzer Dolomiten und Karnischen Alpen. An der italienischen Grenze geht es zu den wild aufragenden Spitzen der Karawanken und Julischen Alpen in Richtung Süden.

Vergleichbar sanft präsentieren sich dagegen im Osten die Saualpe und die Koralpe an der Grenze zur Steiermark. Dazwischen liegen kostbare Gebirgsjuwelen, wie etwa die Gurktaler Alpen mit den charakteristischen Rundungen der Nockberge. Und nicht zuletzt die Gailtaler Alpen mit ihren saftigen Hochalmen und Kräuterwiesen, die den Rohstoff für den berühmten Gailtaler Bergkäse liefern.

