Rettl 1868 rockt die Burg: Nach dem fulminanten Auftakt im letzten Jahr, findet am 26. Juli ab 18 Uhr der Rettl Romantik Kirchtag wieder in der Burgarena Finkenstein statt. Ein exklusiver Abend in der romantischsten Arena Kärntens!

Die Stiegen der Burgarena verwandeln sich zum Laufsteg, die Bühnen werden von der Crème de la Crème gerockt und delikate Speisen und Getränke genossen. Der beliebte Romantik Kirchtag begeistert mit einzigartiger Modenshow und Live Acts vom Kärntner Chor über Opernsänger:innen, Dudelsackbläser:innen, Funk Rock Allstars bis hin zum Herold des Burggrafen. Heuer findet er in der zweiten Variante wieder in ganz besonderem Rahmen statt.

Ob wie die Jahre zuvor in der Innenstadt von Villach oder wie heuer auf der Burgruine Finkenstein, jedes Jahr bekommen die Gäste des Romantik Kirchtags ein sensationelles Programm geboten. Das Line Up ist dieses Mal so groß und vielfältig wie noch nie: Die Band Hot Pants Road Club, die Violistin Rusanda Panfili, Top-Model Papis Loveday, das Bläser- Quintett Innphilharmonie Rosenheim, die Models & Tänzer:innen der Kata Mackh Dance Company oder auch Opernsänger Dmitry Logman sorgen für bestes Entertainment.

Teilnahmeschluss: 21. Juli 2024