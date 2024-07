Kristian Schuller – Grand Show:

Magische Momente der Fotografie

Einer der bekanntesten zeitgenössischen Modefotografen und Unterhalter ist bei uns zu Gast: Kristian Schuller begeistert Graz und die Steiermark mit seinen Farbwelten. Stellen Sie sich vor, Sie betreten die 2.200 m2 der Messehalle A und werden von riesigen Farbwelten, großformatig schwebend und hinterleuchtet, in ihren Bann gezogen. Was für ein magischer Moment der Fotografie, was für eine Präsentation! Dabei werden Sie von Kristian Schuller (bzw. von seiner Stimme) persönlich durch die ganze Ausstellung begleitet. Mit dem Ausstellungsguide können sie nämlich von ihm gesprochene Hintergrundinfos zu jedem einzelnen Bild auf ihrem Smartphone hören oder auch lesen. Zusätzlich verzaubert wird die magische Atmosphäre der leuchtenden, zum Träumen anregenden Ausstellung von den saften Klängen eines selbst spielenden Bösendorfer-Flügels.

2 x 3 und 3 x 4,5 Meter groß sind die Bilder. Und jede Aufnahme erzählt eine lebendige und dynamische Geschichte. In seinen feinfühligen und intensiven Aufnahmen von Sharon Stone, Cate Blanchett, Heidi Klum, Penélope Cruz u. a. ist seine unverkennbare Bildsprache - das Spiel von Licht und Farbe - erkennbar: eine faszinierende Synthese von Mode und Kunst, die er gemeinsam mit seiner Frau und Creative-Partnerin Peggy Schuller komponiert hat.

Kristian Schuller (*1970, Rumänien), einer der bekanntesten zeitgenössischen Modefotografen und Unterhalter – wie er sich selbst gerne bezeichnet –, wuchs inspiriert von Kunst und Kultur im Umfeld der Bühne auf. Nach Deutschland ausgewandert, studierte er Modedesign bei Vivienne Westwood und Fotografie beim legendären deutschen Modefotografen F. C. Gundlach. Das Spiel aus Licht und Farbe wurde eine wesentliche Komponente seiner unverkennbaren Handschrift. Sehr bald arbeitete er für bekannte Modemagazine wie Vogue, Harper’s Bazaar oder die Elle. Als scharfzüngiger Fotograf bei Heidi Klums Castingshow „Germany’s Next Topmodel“ avancierte er selbst zum Star. Gemeinsam mit seiner Frau und Creative-Partnerin Peggy Schuller entstehen bildgewaltige Kompositionen, träumerische Szenerien: eine faszinierende Synthese aus Mode und Kunst.

Teilnahmeschluss: 31. Juli 2024