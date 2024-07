Was sind Ihre schönsten Momente mit dem Kleine Zeitung Club?

Anlässlich unseres 20-Jahre-Jubiläums haben wir Sie gebeten, mit uns Ihre schönsten Erlebnisse zu teilen. Wir sind noch immer überwältigt von der großartigen Resonanz und den zahlreichen tollen Einsendungen, die uns erreicht haben. So konnten wir miterleben, mit welchen Club-Erlebnissen wir Sie begeistert, berührt und bewegt haben.

Wir laden Sie weiterhin dazu ein, Ihre schönsten Erlebnisse mit uns zu teilen. Was ist Ihnen in besonders Erinnerung geblieben? Was hat Sie bewegt? Laden Sie ein Bild, Text oder Video Ihres schönsten Moments mit dem Kleine Zeitung Club. Unter allen Einsendungen verlosen wir einen Kurzurlaub für 2 Personen. Eine Auswahl der Einsendungen wird online und in der Print-Ausgabe veröffentlicht.