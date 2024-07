Haben Sie Lust auf großartige Kinomomente mit heiß ersehnten Filmblockbustern?

Wenn der Countdown zu den Sommerferien läuft, startet auch die Cineplexx xXtra Sommertour: das österreichweite Sommerhighlight für alle Kinofans.

Der Kinosommer 2024 kann sich sehen lassen. So warten neben den chaotischen und allseits beliebten Minions in „Ich, einfach unverbesserlich 4“ und der Superhelden-Power in „Deadpool & Wolverine“ auch zahlreiche andere Highlights aus verschiedenen Genres auf die Kinofans. Die Rom-Com „A Killer Romance“, die auf einer unglaublichen wahren Geschichte basiert, oder auch „Alien: Romulus“ liefern actionreiche Spannungsgarantie.

Aber auch das Programm abseits der großen Leinwand ist vielversprechend und hat die ein oder andere Überraschung parat. So kann man beim Kinobesuch auf lustige Maskottchen treffen, die gerne zum Kuscheln und für Fotos bereitstehen. Bei einem Glücksrad gibt es die Chance, cineastische Preise abzustauben. Für die Erfrischung zwischendurch ist in der Chill-Area mit kostenfreien kühlen Drinks ebenso bestens gesorgt. Zudem gehen die ersten 100 Besucher:innen pro Tourstopp gratis ins Kino! Alle Infos unter cineplexx.at

Teilnahmeschluss: 11. Juli 2024 für Villach und 21. Juli 2024 für Weiz, Leoben und Graz.