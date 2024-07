Wir müssen uns bewegen, sonst bewegt sich nichts!

Von 6. bis 14. Juli können Sie beim Tanzfestival Graz viele unterschiedliche Tanzstile lustvoll kennenlernen. Unter dem Motto „Wir müssen uns bewegen, sonst bewegt sich nichts“ lädt die Int. Bühnenwerkstatt zu mannigfaltigen Tanzworkshops. Ob Anfänger oder leidenschaftlicher Tänzer, ob jung oder alt, ob aktiv oder als Betrachter – die vielfältigen int. Dozent:innen von Ballett, Gaga, Heels, Contemporary Dance, Afro Fusion bis hin zu Yoga werden Sie animieren und begeistern. Die international preisgekrönte Cie James Wilton lässt Sie mit „LORE“ in die heidnischen Mythen eintauchen. Die Welt der Cie Bühnenwerkstatt/SubsTanz versetzt in „Four Seasonal“ (Choreografie: Evgeny Koslov, Xianghui Zeng) den Betrachter zu Soundscapes aus Vivaldis 4 Jahreszeiten, inmitten animierter Renaissancegemälde, in eine noch nie so erlebte Tanzinstallation. Und in „Rhythms of 4 worlds“ laden uns der weltbekannte Butoh-Tänzer Valentin Tszin, Sead Vuniqi, Solist des Kosovo-Balletts, Thabo L. Naha, der den Mythos der Erde Afrikas repräsentiert, und der tanzgewaltige Alan Fuentes Guerra zu einer introspektiven Tanzreise über die vier Kontinente: Afrika, Asien, Europa und die beiden Amerikas.

Gewinnspiel

Wir verlosen Plätze für drei verschiedene Workshops des Tanztheaterfestivals in Graz:

Contact Improvisation mit Frey Faust jeweils von 10–12 Uhr am 13. und 14. Juli

Axis Syllabus mit Frey Faust jeweils von 12–15 Uhr am 13. und 14. Juli

Vogue mit Frey Faust jeweils von 12–15 Uhr am 13. und 14. Juli

Teilnahmeschluss: 10. Juli