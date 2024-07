Schluss mit Stress vor dem Schlafengehen

Sandra König hat die individuelle Lösung für gesunden Schlaf gefunden. In ihrem Buch „Pyjama Secrets“ findet sich ein unkompliziertes Baukastenprinzip, mit dem wir wieder stressfrei ein- und durchschlafen können. Das ist schließlich nicht immer ganz einfach: Oft wollen wir vor dem Bett noch schnell die To-dos für morgen sortieren, durch die Nachrichten scrollen und die Küche muss auch noch sauber gemacht werden. Kein Wunder, dass wir am Morgen erschöpft aufwachen. Um gesund und energievoll zu bleiben, brauchen wir aber einen guten Schlaf.

In ihrem Buch beschreibt Sandra König hilfreiche Atemübungen, Meditationen und Yoga. Dazu kommen Journaling (Tagebuch schreiben) sowie die besten Abendrezepte und Tipps für die Wohlfühlpflege. Am besten, man startet gleich mit dem Sieben-Tage-Plan durch und findet seine eigene Routine. Der Lohn dafür sind ein entspannter Start in die Nacht und ein herrlich erholtes Aufwachen.

Sandra König hat im Team der erfolgreichsten Morgenshow Österreichs 15 Jahre lang das ganze Land geweckt. Neben ihrem Radiojob betreibt die Mutter zweier Kinder auch ein eigenes Yogastudio. Dass sie all diese Aufgaben mit so viel Freude und Energie meistern kann, ist der beste Beweis dafür, dass sie das Geheimnis für erholsamen Schlaf kennt.

Weitere Informationen zum Buch inkl. Bestellmöglichkeit finden Sie hier.

Teilnahmeschluss: 27. August 2024